La strage di Crans Montana? Più annunciata che evitabile | e giustamentela sfruttano nel cinismo più ignobile

La tragedia di Crans Montana è stata ampiamente prevedibile e gestita con superficialità. In un contesto di irresponsabilità collettiva, questa calamità ha evidenziato le falle di un sistema che spesso sfrutta il dolore per interessi ignobili. Un evento che, purtroppo, si inserisce in un quadro di criticità e incapacità di prevenzione, lasciando spazio a una riflessione più ampia sulla nostra responsabilità condivisa.

Non è una tragedia o se lo è è figlia di una modernità irresponsabilmente demente nella quale non ci sono incolpevoli Con la fin troppo attesa strage degli innocenti di Crans Montana, che gl'imbecilli pronunciano "cramontanà", si è andati oltre lo sconcio spettacolo del dolore, siamo già ad u.

