Milano bivio Eurolega Poeta va oltre la tempesta | Col Partizan serve reagire

Questa sera all’Allianz Cloud di Milano si gioca una partita decisiva tra Olimpia e Partizan. I due team si sfidano in un momento cruciale della stagione di Eurolega, con l’obiettivo di reagire dopo alcune prestazioni difficili. Coach Poeta invita i suoi a superare la tempesta e a mettere in campo tutto quello che hanno. La partita inizia alle 20.30 e in palio ci sono punti importanti per la classifica.

Il destino di Olimpia e Partizan, che si sfidano questa sera all'Allianz Cloud alle 20.30, è accomunato da un fatto storico. A distanza di 24 ore tra loro, sul finire del mese di novembre 2025, i due coach più vincenti del basket europeo si sono dimessi dal loro incarico schiacciati da una situazione che non riuscivano più ad invertire. Ettore Messina e Zelimijr Obradovic rimangono la storia del basket europeo, ma in panchina non ci sono più loro a gestire biancorossi e bianconeri. Ora le due squadre navigano in onde tempestose. L'Olimpia le vede alzarsi ogni giorno di più, gettando alle ortiche gli scontri diretti casalinghi in Eurolega e, più recentemente lunedì, inciampando nel derby con Varese.

