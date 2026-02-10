Milano Cortina Ucraina ‘sfida’ il Cio | Il casco per atleti morti in guerra resta

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, l’Ucraina ha fatto una mossa inaspettata. Vladyslav Heraskevych, nello skeleton, ha deciso di indossare un casco dedicato agli atleti morti in guerra. La scelta ha suscitato scompiglio e ha portato a scontri con il Cio, che ha cercato di bloccare la sua protesta. La questione divide gli organizzatori e la delegazione ucraina, mentre il gesto di Heraskevych accende i riflettori su un tema delicato e urgente.

(Adnkronos) – L'Ucraina sfida il Cio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Tutto ruota attorno al casco che Vladyslav Heraskevych, in gara nello skeleton, è deciso ad indossare. Heraskevych mostra le foto di atleti, anche giovanissimi, uccisi nella guerra scatenata dall'invasione della Russia. Per il Cio non si può fare: il Comitato olimpico internazionale 'offre' la possibilità di esibire una fascia nera. "Abbiamo avuto un meeting informale con il coach e abbiamo ritenuto che agli atleti sarà consentito indossare una striscia nera a scopo commemorativo durante le gare", ha detto il portavoce del Cio, Mark Adams.

