Il Cio vieta all’Ucraina il casco commemorativo degli atleti uccisi in guerra | è propaganda politica Guardian

Il Comitato Olimpico Internazionale ha deciso di vietare all’Ucraina di utilizzare un casco commemorativo dedicato agli atleti uccisi in guerra. Il Cio ha spiegato che si tratta di “propaganda politica” e ha bloccato l’uso del simbolo, scatenando le proteste di Kiev. Tra gli atleti coinvolti ci sono Alina Peregudova, sollevatrice di pesi, Pavlo Ishchenko, pugile, e Oleksiy Loginov, giocatore di hockey su ghiaccio. La decisione ha acceso un dibattito sulle restrizioni e il ruolo dello sport in

Alina Peregudova, sollevatrice di pesi. Pavlo Ishchenko, pugile. Oleksiy Loginov, giocatore di hockey su ghiaccio. Ma ce ne sono anche altri: l'attore e atleta Ivan Kononenko, il tuffatore e allenatore Mykyta Kozubenko, il tiratore Oleksiy Habarov e la ballerina Daria Kurdel. Atleti ucraini che alle Olimpiadi non ci sono. Sono morti. Uccisi in guerra. Vladyslav Heraskevych, atleta ucraino impegnato nello skeleton, li ha voluti portare con sé alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Se li è messi sul casco. Ma ora il Cio (il Comitato Olimpico) ha detto che no, quel casco non può utilizzarlo. L'Ucraina ha presentato ricorso.

