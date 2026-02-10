Milano-Cortina Sofia Goggia cade nella discesa libera combinata | come sta l’azzurra

Sofia Goggia è caduta durante la discesa libera combinata sulle Tofane, la stessa pista dove Lindsey Vonn ebbe un incidente serio. Per fortuna, l’azzurra sta bene e non ci sono ferite gravi. La caduta ha spaventato un po’ tutti, ma Sofia si è rialzata subito, rassicurando i suoi tifosi. La gara continua, ma l’episodio ricorda quanto questa pista possa essere pericolosa.

Per fortuna non è accaduto nulla di grave ma l'azzurra Sofia Goggia è caduta sulla stessa pista, l'Oympia delle Tofane, che ha visto il bruttissimo incidente di Lindsey Vonn. Nel corso della discesa libera per la combinata donne, la bergamasca ha perso il controllo a tre quarti del tracciato scivolando fuori. Dopo alcuni secondi di apprensione, la tensione si è sciolta quando Sofia si è rialzata autonomamente arrivando il traguardo con i suoi sci. L'azzurra era era attardata di quattro decimi rispetto ad Ariane Raedler.

