Olimpiadi Milano-Cortina Sofia Goggia è bronzo nella discesa libera femminile Pirovano sesta e Brignone decima - VIDEO

Sofia Goggia conquista il suo terzo podio consecutivo alle Olimpiadi di Milano-Cortina. L’atleta italiana si aggiudica la medaglia di bronzo nella discesa libera femminile, facendo la storia dello sci alpino nazionale. La vittoria arriva davanti al pubblico di Cortina, mentre Pirovano si piazza sesto e Brignone decima. È un risultato importante per l’Italia, che torna a salire sul podio in questa disciplina olimpica.

È la prima atleta italiana nella storia delle Olimpiadi dello sci alpino ad avere vinto tre medaglie consecutive nella discesa libera Sofia Goggia conquista una splendida medaglia di bronzo nella discesa libera femminile, portando l'Italia sul podio davanti al pubblico di Cortina.

Sofia Goggia torna sul podio ai Giochi di Milano-Cortina.

Sofia Goggia torna a salire sul podio alle Olimpiadi invernali.

