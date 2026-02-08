Sofia Goggia torna a emozionare gli italiani, otto anni dopo il suo oro a Pyeongchang. La sciatrice azzurra si presenta a Milano Cortina 2026 con la voglia di ripetersi e di conquistare un’altra medaglia. «So di avere ancora tanto da dare», dice con determinazione, pronta a mettere in pista tutta la sua esperienza.

Non si è mai arresa Sofia. Così, a Pyeongchang 2018, sulla stessa pista della sua prima vittoria, si aggiudica l’oro a cinque cerchi dimostrando al mondo intero la sua forza. «Grazie a chi ha creduto in me, grazie a me stessa, a quella bambina che a sei anni sognava di vincere le Olimpiadi sulle nevi di Foppolo», disse a caldo. «Ci ho creduto, ho costruito con grande concentrazione questa gara. Io sono una pasticciona, ma ho cercato di essere una samurai». Oggi, a distanza di otto anni da quel trionfo, la campionessa bergamasca prova a bissare quella gioia. Olimpiadi di Milano Cortina 2026, cancelletto di partenza della discesa libera. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sofia Goggia, un sogno d’oro nella discesa libera di Milano Cortina 2026

