Olimpiadi 2026 blog anarchico rivendica il sabotaggio dei treni a Pesaro

Questa mattina presto, nei pressi della stazione di Pesaro, qualcuno ha sabotato i binari. L’azione, rivendicata da un blog anarchico, mira a protestare contro le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026. I treni sono stati fermati, creando disagi e attirando l’attenzione su quello che gli anarchici definiscono uno spettacolo che nasconde molte contraddizioni. La polizia sta indagando e le autorità stanno valutando i danni e le conseguenze dell’atto.

"All'alba del 7 febbraio è stata sabotata la linea ferroviaria nei pressi della stazione di Pesaro. Quest'azione mira a rendere visibili le contraddizioni che si porta con sé lo 'spettacolo' delle Olimpiadi, in questo caso quelle invernali Milano Cortina 26 ". È quanto si legge sul blog 'La Nemesi', sito di controinformazione anarchica e rivoluzionaria in un post dal titolo 'Rompere il ghiaccio. Rivendicazione del sabotaggio incendiario della linea ferroviaria contro i Giochi olimpici (Pesaro, 7 febbraio 2026) in cui si citano "vari partner ufficiali di questi giochi" che secondo il blog "collaborano e speculano su guerre e devastazione della terra in nome del feroce progresso capitalista".

