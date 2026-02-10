Le Olimpiadi di Milano Cortina portano più rischi che medaglie. Tra commenti ironici e frustrazione, il popolo si lamenta delle troppi problemi con le medaglie, alcune rotte o poco apprezzate. I tifosi sono stanchi di vedere figuracce e di tornare a casa con un sorriso forzato, più che con un oro vero. La voglia di vincere c’è, ma la realtà sembra molto diversa.

Olimpiadi Milano Cortina: vinci l’oro, torni a casa col laccetto. medaglie rotte, figuraccia internazionale Altro che spirito olimpico: a Milano Cortina 2026 si vince l’oro e si rischia di perderlo per strada, tipo gettone del telefono anni ’80. Prima domenica di gare e già tre medaglie fanno “crack”, non per l’emozione, ma perché il laccetto decide di mollare il colpo come un elastico dell’Eurospin. Gli atleti festeggiano, saltano, sorridono. e zac!: l’oro vola, il bronzo penzola, l’argento guarda e prende appunti. Risultato? Campioni costretti a infilarsi la medaglia in tasca come il resto al bar. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Milano Cortina: medaglie a tempo determinato. Commenti del popolo tra ottone, Temu e lattonieri

Approfondimenti su Milano Cortina

Questa mattina la giornata alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 parte con l’Italia già a sette medaglie.

La spedizione italiana ai Giochi di Milano-Cortina 2026 si conferma da record, con 196 atleti in squadra.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026: tutti i podi dell'Italia e le medaglie LIVE; Il medagliere azzurro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026; Olimpiadi 2026, il medagliere aggiornato in tempo reale.

Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: Norvegia in testa, l’Italia risale ed è terza!Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d'Apertura si è ... oasport.it

Olimpiadi 2026, il medagliere di Milano Cortina aggiornato in tempo realeQuarta giornata di Milano Cortina che prevede l'assegnazione di numerose medaglie: alle 12.30 lo sci freestyle, che però non vedrà la presenza di atleti italiani. Nel femminile è tempo di combinata a ... gazzetta.it

Radio Deejay. . Ilia Malinin ha sconvolto le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 riportando sul ghiaccio il backflip, il salto mortale all’indietro, un gesto che per quasi 50 anni è stato vietato dal regolamento nelle competizioni ufficiali. E non è un caso: Malinin è anc - facebook.com facebook

GOLD MEDAL! Italy’s mixed Short Track relay wins the second Italian gold!! Arianna Fontana, Elisa Confortola, Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser, and Chiara Betti set the Milano Ice Skating Arena alight!! #MilanoCortina2026 #Olympi x.com