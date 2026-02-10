Milano Cortina | medaglie a tempo determinato Commenti del popolo tra ottone Temu e lattonieri

Le Olimpiadi di Milano Cortina portano più rischi che medaglie. Tra commenti ironici e frustrazione, il popolo si lamenta delle troppi problemi con le medaglie, alcune rotte o poco apprezzate. I tifosi sono stanchi di vedere figuracce e di tornare a casa con un sorriso forzato, più che con un oro vero. La voglia di vincere c’è, ma la realtà sembra molto diversa.

Olimpiadi Milano Cortina: vinci l’oro, torni a casa col laccetto. medaglie rotte, figuraccia internazionale Altro che spirito olimpico: a Milano Cortina 2026 si vince l’oro e si rischia di perderlo per strada, tipo gettone del telefono anni ’80. Prima domenica di gare e già tre medaglie fanno “crack”, non per l’emozione, ma perché il laccetto decide di mollare il colpo come un elastico dell’Eurospin. Gli atleti festeggiano, saltano, sorridono. e zac!: l’oro vola, il bronzo penzola, l’argento guarda e prende appunti. Risultato? Campioni costretti a infilarsi la medaglia in tasca come il resto al bar. 🔗 Leggi su Lortica.it

