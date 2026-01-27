Verso Milano-Cortina il punto sugli azzurri | spedizione da record per puntare alle 20 medaglie Franzoni la nuova speranza tra certezze e sorprese

La spedizione italiana ai Giochi di Milano-Cortina 2026 si conferma da record, con 196 atleti in squadra. Un team equilibrato di 103 uomini e 93 donne si prepara a competere con l’obiettivo di conquistare 20 medaglie. Tra le speranze, spicca Franzoni, simbolo di una nazionale che punta a risultati importanti, tra certezze e sorprese.

Un totale di 196 atleti, di cui 103 uomini e 93 donne. Questi sono i numeri da record della spedizione azzurra a Milano Cortina 2026. Mancano 11 giorni alla cerimonia d’apertura e lunedì 26 il CONI ha ufficializzato la squadra olimpica. Negli sport della neve saranno 109 gli atleti al via e 87 in quelli del ghiaccio. L’ Italia Team vuole migliorare il primato di 20 medaglie di Lillehammer 1994, anche se gli azzurri dovranno sfatare un tabù. Dal 1932 l’Italia è l’unica Nazione ospitante ad aver ottenuto meno medaglie nei Giochi in casa rispetto all’edizione precedente. A Torino 2006, infatti, ne vincemmo 11 contro le 13 di Salt Lake City 2002. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

