Oggi gli azzurri scendono in pista a Milano e Cortina per i primi eventi dei Giochi Invernali. Mosaner e Constantini aprono le competizioni di curling, mentre l’hockey su ghiaccio si prepara a partire. Gli spettatori possono seguire le gare in diretta, tra emozioni e sfide di alto livello.

Milano Cortina 2026, scatta l'avventura dell'Italia Team. Mosaner e Constantini aprono i Giochi Invernali. Saranno Amos Mosaner e Stefania Constantini, campioni olimpici e mondiali in carica, ad aprire ufficialmente il programma dell' Italia Team alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, giovedì 4 febbraio, la coppia azzurra del doppio misto di curling farà il proprio esordio alle 10:05 nel round robin al Cortina Curling Olympic Stadium, affrontando la Corea del Sud. In serata, alle 19:05, i due torneranno sul ghiaccio per il secondo incontro di giornata contro il Canada, presentandosi con una striscia aperta di 22 vittorie consecutive.

© Dayitalianews.com - Milano Cortina 2026, azzurri in gara oggi: dal curling di Constantini e Mosaner all’hockey, orari e dove seguirli

Oggi a Milano e Cortina scendono in pista i primi atleti italiani alle Olimpiadi 2026.

Stefania Constantini e Amos Mosaner sono pronti a tornare in pista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

