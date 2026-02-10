Milano-Cortina le Azzurre dell’hockey cedono nel finale alla Germania e chiudono terze nel girone

Le Azzurre dell’hockey femminile chiudono il girone in modo amaro. A Milano-Cortina, l’Italia perde 2-1 contro la Germania nel finale e finisce al terzo posto nel Gruppo B. Dopo aver superato il Giappone, le ragazze di Bouchard non riescono a mantenere il vantaggio e devono accontentarsi del piazzamento dietro alle tedesche.

L’ Italia femminile di hockey chiude con l’amaro in bocca la fase a gironi a Milano-Cortina 2026. Dopo aver strappato il pass per i quarti contro il Giappone, le azzurre allenate da Eric Bouchard perdono 2-1 con la Germania e chiudono così al terzo posto nel Gruppo B, sorpassate proprio dalle tedesche. Risultato che le obbligherà a giocare contro la prima classificata del gruppo A (Stati Uniti o Canada che si affronteranno stasera). In entrambi i casi sarà un match proibitivo. Prima frazione di gioco equilibrata sul ghiaccio di Rho Fiera. Le tedesche partono col piede sull’acceleratore, mettendo in difficoltà più volte la difesa azzurra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

