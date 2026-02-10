Milano-Cortina il programma di oggi martedì 10 febbraio
Oggi, a Milano e Cortina, si svolgono numerose gare delle Olimpiadi invernali. La giornata inizia presto con le qualificazioni di sci di fondo, short track e sci alpino, mentre nel corso della mattina si tengono anche le prime fasi di staffette e quarti di finale di varie discipline. Nel pomeriggio, sono in programma le finali di sci freestyle e le ultime gare di sprint, oltre alle competizioni di hockey su ghiaccio, slittino e curling. La giornata si conclude con le finali di salto con gli sci, pattinaggio artistico e le ultime
Roma, 9 feb. (askanews) – Questo il programma delle Olimpiadi di Milano-Cortina di oggi, martedì 10 febbraio 09:15 Sci di fondo, Sprint (D) – qualificazioni 09:55 Sci di fondo, Sprint (U) – qualificazioni 10:30 Sci alpino, Combinata a squadre (D) – GARE DA MEDAGLIE 10:30 Short track, 500 m (D) – 1° preliminare 10:32 Short track, 500 m (D) – 2° preliminare 10:34 Short track, 500 m (D) – 3° preliminare 10:36 Short track, 500 m (D) – 4° preliminare 10:38 Short track, 500 m (D) – 5° preliminare 10:40 Short track, 500 m (D) – 6° preliminare 10:42 Short track, 500 m (D) – 7° preliminare 10:44 Short track, 500 m (D) – 8° preliminare 11:08 Short track, 1000 m (U) – 1° preliminare 11:12 Short track, 1000 m (U) – 2° preliminare 11:14 Short track, 1000 m (U) – 3° preliminare 11:15 Sci freestyle, Gobbe (U) – 1ª qualificazione 11:16 Short track, 1000 m (U) – 4° preliminare 11:18 Short track, 1000 m (U) – 5° preliminare 11:20 Short track, 1000 m (U) – 6° preliminare 11:22 Short track, 1000 m (U) – 7° preliminare 11:24 Short track, 1000 m (U) – 8° preliminare 11:45 Sci di fondo, Sprint (D) – 1° quarto di finale 11:50 Sci di fondo, Sprint (D) – 2° quarto di finale 11:53 Short track, Staffetta a squadre (X) – 1° quarto di finale 11:55 Sci di fondo, Sprint (D) – 3° quarto di finale 11:59 Short track, Staffetta a squadre (X) – 2° quarto di finale 12:00 Sci di fondo, Sprint (D) – 4° quarto di finale 12:05 Sci di fondo, Sprint (D) – 5° quarto di finale 12:05 Short track, Staffetta a squadre (X) – 3° quarto di finale 12:10 Hockey su ghiaccio Donne, Gruppo B: Giappone-Svezia 12:15 Sci di fondo, Sprint (U) – 1° quarto di finale 12:20 Sci di fondo, Sprint (U) – 2° quarto di finale 12:23 Short track, Staffetta a squadre (X) – 1ª semifinale 12:25 Sci di fondo, Sprint (U) – 3° quarto di finale 12:29 Short track, Staffetta a squadre (X) – 2ª semifinale 12:30 Sci freestyle, Slopestyle (U) – finale 12:30 Sci di fondo, Sprint (U) – 4° quarto di finale 12:35 Sci di fondo, Sprint (U) – 5° quarto di finale 12:45 Sci di fondo, Sprint (D) – 1ª semifinale 12:48 Short track, Staffetta a squadre (X) – finale B 12:50 Sci di fondo, Sprint (D) – 2ª semifinale 12:56 Short track, Staffetta a squadre (X) – finale 12:57 Sci di fondo, Sprint (U) – 1ª semifinale 13:02 Sci di fondo, Sprint (U) – 2ª semifinale 13:13 Sci di fondo, Sprint (D) – FINALE 13:25 Sci di fondo, Sprint (U) – FINALE 13:30 Biathlon, Individuale (U) – GARE DA MEDAGLIE 14:05 Curling Misto – FINALE 3° posto 14:15 Sci freestyle, Gobbe (D) – 1ª qualificazione 16:40 Hockey su ghiaccio Donne, Gruppo B: Italia-Germania 17:00 Slittino, Singolo (D) – 3ª manche 18:05 Curling Misto – FINALE 18:30 Pattinaggio artistico, Individuale (U) – programma corto 18:41 Slittino, Singolo (D) – GARE DA MEDAGLIE 18:45 Salto con gli sci, Salto a squadre (X) – GARE DA MEDAGLIE 20:10 Hockey su ghiaccio Donne, Gruppo A: Canada-Stati Uniti 21:10 Hockey su ghiaccio Donne, Gruppo A: Finlandia-Svizzera
