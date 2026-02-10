Milano-Cortina il programma di domani mercoledì 11 febbraio

Ecco il programma di mercoledì 11 febbraio alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Sono in programma diverse gare che coinvolgono atleti di tutto il mondo. La giornata inizia alle 10 a Val di Fiemme con il trampolino piccolo, poi si passa allo sci alpino con il Super-G a Val di Fiemme. Nel pomeriggio, ad Antholz-Anterselva, si tiene il biathlon con la prova individuale donne. In serata, a Torino e Cortina, si svolgono le gare di pattinaggio di velocità, slittino e danza su ghiaccio

Roma, 11 feb. (askanews) – Questo il programma delle Olimpiadi di Milano-Cortina di oggi, mercoledì 11 febbraio 10:00 – Trampolino piccolo, Val di Fiemme Combinata nordica – Trampolino piccolo uomini – Gare da medaglie 11:30 – Val di Fiemme, Trentino Sci alpino – Super-G uomini – Gare da medaglie 14:15 – Antholz-Anterselva, Alto Adige Biathlon – Individuale donne – Gare da medaglie 18:30 – Torino Oval, Torino Pattinaggio di velocità – 1000 m uomini – Gare da medaglie 18:48 – Cortina Sliding Centre, Cortina Slittino – Doppio donne – Gare da medaglie 19:37 – Cortina Sliding Centre, Cortina Slittino – Doppio uomini – Gare da medaglie 23:05 – Milano Palavela, Milano (ipotetico) Pattinaggio artistico – Danza su ghiaccio mix – Gare da medaglie L'articolo proviene da Ildenaro.

