Milano-Cortina il Giappone frigna per il podio asfaltato | esplode il caso

Alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, una nuova polemica si accende. Questa volta non riguarda le medaglie o le gare, ma il podio delle premiazioni. Il Giappone si lamenta, sostenendo che il palco sia stato asfaltato, impedendo loro di salire con dignità. La questione ha acceso una discussione tra i membri delle squadre e gli organizzatori, che ora cercano una soluzione.

Alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, in corso in questi giorni, è scoppiata una curiosa polemica non per risultati agonistici, ma per il podio delle premiazioni. Il team del Giappone ha presentato un reclamo ufficiale agli organizzatori dopo la cerimonia del pattinaggio artistico a squadre. Nella gara, gli Stati Uniti hanno conquistato l’oro, il Giappone l’argento e l’Italia il bronzo. Gli atleti nipponici sono saliti sul podio con gioia, ma subito dopo hanno scoperto un problema grave: le lame dei loro pattini erano scheggiate e danneggiate.Il dirigente della squadra giapponese, Yosuke Takeuchi, ha denunciato che la superficie del podio era "una sostanza ruvida, simile all’asfalto, fatta di pietra tagliata", priva di qualsiasi copertura protettiva in gomma o materiale antiscivolo adeguato per proteggere le lame metalliche, delicatissime e fondamentali per i pattinatori artistici. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

