Milano Cortina Goggia scivola nella combinata femminile | Non avevo stesso focus

Questa mattina a Milano-Cortina Sofia Goggia ha perso la possibilità di conquistare una medaglia nella combinata femminile. La sciatrice italiana ha scivolato durante la gara e ha spiegato di non aver avuto lo stesso focus di sempre. La delusione è palpabile, ma Goggia promette di tornare più forte.

(Adnkronos) – Niente da fare per Sofia Goggia nella combinata femminile di oggi, martedì 10 febbraio, alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La campionessa azzurra, bronzo in discesa a questi giochi, è scivolata via a circa metà discesa, dove gareggia in coppia Lara Della Mea. Nessun problema per la Goggia che si è rialzata subito.

