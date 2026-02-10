Milano-Cortina Goggia scivola nella combinata | brivido senza conseguenze

La discesa di Sofia Goggia ai Giochi di Milano-Cortina finisce in delusione. La campionessa italiana scivola senza conseguenze gravi, ma il brivido si fa sentire. La sua prova nella combinata provoca preoccupazione, anche se per fortuna niente di serio.

Delusione per Sofia Goggia nella discesa. Momento di apprensione per Sofia Goggia nella prova di discesa della combinata ai Giochi di Milano-Cortina. L'azzurra, già medaglia di bronzo in discesa in questa edizione, è uscita di gara a metà tracciato mentre gareggiava in coppia con Lara Della Mea. La campionessa italiana è scivolata nel tratto centrale della pista, interrompendo di fatto la sua prova. Fortunatamente, nessuna conseguenza fisica per Goggia, che si è rialzata immediatamente ed è riuscita a raggiungere il traguardo senza problemi. Resta però l'amarezza per un'occasione sfumata.

Un bruttissimo spavento per Sofia Goggia durante la discesa libera della combinata a Milano-Cortina 2026.

Sofia Goggia è caduta durante la discesa libera combinata sulle Tofane, la stessa pista dove Lindsey Vonn ebbe un incidente serio.

