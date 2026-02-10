Combinata femminile sci Milano Cortina 2026 | Johnson guida Goggia cade Pirovano terza

La combinata femminile di sci a Milano Cortina 2026 si è conclusa con molte emozioni. Breezy Johnson ha fatto il miglior tempo, mentre Sofia Goggia è uscita di scena dopo una caduta. Laura Pirovano si mantiene in corsa per il podio, pronta a dare battaglia nelle prossime gare.

La discesa della combinata femminile a Milano Cortina 2026 regala emozioni forti: Breezy Johnson detta il passo, Sofia Goggia esce di scena dopo una caduta, mentre Laura Pirovano resta pienamente in lotta per il podio. La discesa femminile della Team Combined alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 conferma i valori attesi della vigilia e apre scenari interessanti in vista dello slalom decisivo.

