Ci vediamo a San Siro | Mariah Carey è la prima ospite internazionale della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 – VIDEO

A sorpresa sarà Mariah Carey la prima grande ospite internazionale della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro di Milano. La Cerimonia di Apertura sarà realizzata da Balich Wonder Studio in “un grande abbraccio collettivo che intreccia Spirito Italiano, innovazione, emozione e la partecipazione di artiste e artisti di livello internazionale”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it

Il saluto di Mariah Carey in vista di Olimpiadi Milano Cortina

