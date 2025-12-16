Ci vediamo a San Siro | Mariah Carey è la prima ospite internazionale della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 – VIDEO
Mariah Carey sarà la prima ospite internazionale a partecipare alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, prevista per il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano. La sua presenza rappresenta un momento di grande prestigio per l’evento, che promette di essere un momento memorabile per gli appassionati di sport e musica.
A sorpresa sarà Mariah Carey la prima grande ospite internazionale della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro di Milano. La Cerimonia di Apertura sarà realizzata da Balich Wonder Studio in “un grande abbraccio collettivo che intreccia Spirito Italiano, innovazione, emozione e la partecipazione di artiste e artisti di livello internazionale”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it
Il saluto di Mariah Carey in vista di Olimpiadi Milano Cortina
È sempre un piacere. A presto San Siro. Ci vediamo nel 2026 x.com
