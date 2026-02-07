LIVE SF – Finisce qui la cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026

Si è appena conclusa la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. La serata è stata ricca di emozioni, con spettacoli e momenti che hanno coinvolto il pubblico presente e a casa. Ora, i riflettori sono puntati sulle gare che seguiranno, mentre gli atleti si preparano a scendere in pista per le prime competizioni. La giornata si chiude con l’augurio di un’edizione all’altezza delle aspettative.

Dopo una serata emozionante come questa non ci resta che ringraziarvi per aver seguito con noi questa cerimonia d'apertura dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 invitandovi a seguire con noi, su Sportface.it, questa importante rassegna. 23.3o – Termina qui la cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. 23.23 – La fiamma olimpica si dirige verso il braciere di Milano, presso l'Arco della Pace, con Alberto Tomba e Deborah Compagnoni ultimi tedoforo. Per il braciere di Cortina, invece, l'ultimo tedoforo è Sofia Goggia.

