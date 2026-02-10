Milano-Cortina a Cortina Austria House accoglie ospiti e atleti e invita a scoprire gemme nascoste

A Cortina, Austria House apre le porte a ospiti e atleti durante i Giochi Olimpici. La struttura invita a scoprire le bellezze nascoste del territorio, offrendo un punto di incontro tra culture e tradizioni. Sul posto, tra sciarpe e bandiere, si vede già un clima di festa e curiosità, mentre gli atleti si preparano alle gare e i visitatori si avvicinano per scoprire di più sull’Austria.

(Adnkronos) – C'è anche un po' di Austria a Cortina in occasione dei Giochi Olimpici, e non solo per gli atleti in gara. L'Austria c'è con i suoi paesaggi innevati, a poca distanza e facilmente raggiungibili dalla 'Perla delle Dolomiti', con l'atmosfera unica delle sue montagne e dello stile di vita alpino e con la.

