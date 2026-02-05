A Milano-Cortina si aprono le Pride House, spazi dedicati alla comunità LGBTQIA+ durante le Olimpiadi invernali. Sono 41 gli atleti dichiaratamente gay, lesbiche, bisessuali o transgender che partecipano alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, un numero senza precedenti negli ultimi anni dello sport olimpico. Molti di loro raccontano come dover nascondere la propria identità rappresenti ancora un peso enorme, anche a livello internazionale. La presenza di questi atleti mostra un passo avanti, ma la strada verso una vera parità nel mondo dello

Quarantuno atleti dichiaratamente LGBTQIA+ alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026: un dato che non ha precedenti recenti nello sport olimpico. Tra loro Filippo Ambrosini, Lara Wolf, Paul Poirier e Erin Ambrose. La visibilità resta però un’eccezione in un ambiente in cui dichiararsi liberamente resta difficile. “Per molti atleti il doversi nascondere è ancora un peso enorme”, spiega a ilfattoquotidiano.it Roberto Muzzetta, vicepresidente del CIG Arcigay Milano. “Sono sottoposti a pressioni disumane e spesso temono che la loro identità possa diventare un problema”. È anche per questo che durante i Giochi, Milano ospiterà una Pride House, uno spazio dedicato al rapporto tra sport, diritti e discriminazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - A Milano-Cortina nascono le Pride House: “Per molti atleti doversi nascondere è ancora un peso enorme”

Approfondimenti su Milano Cortina

Le spa delle località olimpiche di Milano e Cortina offrono ora trattamenti mirati per gli atleti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026: colleziona le Spille Ufficiali della Città; Milano-Cortina 2026: quando il problema non è l’evento, ma l’attenzione; Mascotte Milano Cortina 2026: Tina e Milo, simboli di inclusione e design italiano; -5 giorni alle Olimpiadi: attesa per i due bracieri da record.

Milano Cortina: torna la mania del curling, adrenalina Mosaner-ConstantiniQuattro partite per il debutto a cinque cerchi. A Cortina d'Ampezzo le Olimpiadi iniziano stasera nello stadio del curling. Svezia-Corea, Gran Bretagna-Norvegia, Canada-Repubblica Ceca, Estonia-Svizze ... ansa.it

Come le Olimpiadi invernali sono arrivate a Milano e a CortinaLe Olimpiadi di Milano Cortina inizieranno il 6 febbraio con la cerimonia di apertura, dopo un lungo e complicato periodo di preparazione cominciato il 24 giugno del 2019, quando il Comitato olimpico ... ilpost.it

-1 giorno! I Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 stanno per iniziare…e la Regina delle Dolomiti ti aspetta Tra neve, emozioni e adrenalina pura, Cortina è pronta a brillare davanti al mondo Sei pronta/o o a vivere la magia olimpica facebook

A Milano-Cortina il manifesto della prevenzione: "Ogni movimento conta" x.com