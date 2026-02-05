Samsung House per Milano Cortina inaugurato a Palazzo Serbelloni

Samsung ha aperto ufficialmente la Samsung House a Palazzo Serbelloni a Milano. L’evento si è svolto sotto una pioggia battente, ma non ha fermato l’entusiasmo. La casa, dedicata ad atleti, media e partner, diventa un punto di riferimento durante i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026. La città si prepara ad accogliere i grandi eventi con questa nuova struttura.

In un'atmosfera molto milanese e con una pioggia battente Samsung, partner Olimpico e pralimpico Globale, ha inaugurato ufficialmente la Samsung House presso lo storico Palazzo Serbelloni – un nuovo hub dedicato ad atleti, media e partner durante i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. L'apertura di Samsung House ha visto come ospiti d'onore Anne-Sophie Voumard, Managing Director di IOC Television & Marketing Services, Andrea Varnier, CEO di Milano Cortina 2026, Martina Riva, assessore allo Sport del comune di MIlano. L'evento di inaugurazione ha incluso anche performance dal vivo, oltre a un menù milanese su misura curato dallo stellato chef italiano Michelin Enrico Bartolini.

