Curling oggi l’Italia si gioca il bronzo | orario e dove vedere Amos Mosaner e Stefania Constantini contro la Gran Bretagna

Oggi l’Italia si gioca il bronzo nel curling doppio misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Amos Mosaner e Stefania Constantini scendono in campo contro la Gran Bretagna. La partita si svolge nel pomeriggio, e gli appassionati possono seguirla in diretta sui canali sportivi. È l’ultima occasione per la coppia italiana di salire sul podio in questa disciplina.

Oggi, martedì 10 febbraio, si chiude il torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sul ghiaccio dello stadio di Cortina d’Ampezzo è il giorno delle medaglie: il programma si aprirà alle ore 14.05 con la finale per il bronzo, che vedrà protagonista l’Italia, mentre alle 18.05 Svezia e Stati Uniti si contenderanno l’oro olimpico. A scendere sul ghiaccio per gli azzurri saranno Amos Mosaner e Stefania Constantini, chiamati a riscattarsi dopo la sconfitta di misura rimediata contro gli USA nel primo match della fase a eliminazione diretta. La coppia italiana affronterà la Gran Bretagna di Bruce Mouat e Jennifer Dodds, uscita sconfitta dalla semifinale contro la Svezia dei fratelli Isabella e Rasmus Wranå, dopo aver dominato il round robin.🔗 Leggi su Funweek.it

Le parole di Constantini e Mosaner dopo la vittoria contro Corea del Sud | #MilanoCortina2026

Curling, oggi l’Italia si gioca il bronzo: orario e dove vedere Amos Mosaner e Stefania Constantini contro la Gran BretagnaOggi, martedì 10 febbraio, si chiude il torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sul ghiaccio dello stadio di ... funweek.it

Italia-Gran Bretagna oggi in tv, Finale bronzo curling misto Olimpiadi 2026: orario, programma, streamingOggi martedì 10 febbraio si conclude il torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali 2026: sul ghiaccio di Cortina d'Ampezzo si assegneranno le ... oasport.it

Sfuma contro gli Usa il sogno del bis olimpico per Stefania Constantini e Amos Mosaner. Le sfide ai Giochi di Milano-Cortina x.com

Una partita tesissima, ancora contro i tostissimi USA. Serviva la gara perfetta, ma non è bastata. I nostri Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno disputato un'ottima gara, ma questa volta non è bastata. L'ultimo tiro ha premiato la coppia statunitense che v - facebook.com facebook