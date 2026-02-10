Dopo l’inaugurazione di sabato, Milano e Cortina si preparano alla fase difficile. Le medaglie vinte durante le Olimpiadi non bastano più: ora bisogna affrontare le vere sfide, quelle che arrivano dopo i riflettori spenti. La voglia di fare e il patriottismo non sono sufficienti. Le istituzioni e gli organizzatori devono concentrarsi su come mantenere vivo l’interesse e garantire che l’evento lasci un segno duraturo anche oltre le medaglie.

Quando l’idea e la pratica della forza si sostituiscono alla forza delle idee accade ciò che è accaduto a Milano sabato 7 febbraio, il giorno dopo l’inaugurazione di Milano Cortina 2026. La manifestazione convocata per protestare contro le Insostenibili Olimpiadi nella loro declinazione di città e di montagna è cominciata con un gesto collettivo simbolico, mettere al centro dell’attenzione i larici abbattuti per far posto al cantiere della pista da bob. Le sagome in legno portate a mano sono state ben presto abbandonate ed è finita in uno scontro violento tra qualche decina di partecipanti e una forza soverchiante di poliziotti e carabinieri, pronti a sostenere l’assalto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Milano-Cortina 2026, le sfide del dopo-Olimpiadi dietro le medaglie: il patriottismo non basterà

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

#Milano-Cortina 2026 || Durante le premiazioni delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, alcuni atleti si sono lamentati perché le medaglie si sono rotte o danneggiate subito dopo averle ricevute.

#Milano-Cortina 2026 || Le medaglie dei prossimi Giochi olimpici sono destinate a essere le più costose di sempre.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: I momenti salienti di sabato ai Giochi di Milano Cortina 2026; Olimpiadi Milano Cortina, chi inquina non può sponsorizzare i Giochi!; Le ultime cose da sapere prima della Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026; Le stelle da seguire alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

LIVE Olimpiadi, Italia vince il bronzo nel curling: Fontana oro nella staffetta, le gare oggi in diretta a Milano CortinaGiorno 5 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta i risultati di oggi, 10 febbraio con le gare degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it

Olimpiadi 2026, il medagliere di Milano Cortina aggiornato in tempo realeQuarta giornata di Milano Cortina che prevede l'assegnazione di numerose medaglie: alle 12.30 lo sci freestyle, che però non vedrà la presenza di atleti italiani. Nel femminile è tempo di combinata a ... gazzetta.it

Medaglia di bronzo per l'Italia del curling ai Giochi di Milano Cortina. La coppia azzurra formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner, oro quattro anni fa a Pechino, chiude al terzo posto nel doppio misto battendo la Gran Bretagna 5-3 EPA/JEAN-CHR - facebook.com facebook

Milano-Cortina, il Cio: l’atleta ucraino potrà indossare una fascia nera x.com