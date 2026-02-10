Durante i giochi di Milano-Cortina 2026, una foto ha fatto il giro del web. Si tratta della

A volte lo sport produce immagini che vanno oltre la medaglia. Non sono solo il risultato di anni di allenamento, ma frammenti di umanità pura: sorrisi tremanti, lacrime trattenute, abbracci improvvisi. La Victory Selfie nasce esattamente da qui, da quell’istinto quasi primordiale di condividere ciò che conta davvero. Introdotta da Samsung come parte integrante delle cerimonie ufficiali, la Victory Selfie ha trasformato il podio olimpico in qualcosa di più di un rituale istituzionale: un palcoscenico culturale, intimo e contemporaneo. Non una posa studiata, ma uno scatto autentico, deciso dagli atleti stessi, per fermare un momento irripetibile e portarlo subito nel mondo reale — quello delle famiglie, dei fan, delle persone che hanno reso possibile quel traguardo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Milano Cortina 2026, la Victory Selfie diventa simbolo del podio contemporaneo

