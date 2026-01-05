La Fiamma Olimpica attraversa Riccione portando il simbolo dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026

Oggi, la Fiamma Olimpica ha attraversato Riccione, portando il simbolo dei Giochi invernali Milano Cortina 2026 sulla Riviera Adriatica. Nonostante la pioggia, il passaggio della fiaccola ha rappresentato un momento di unità e speranza, rafforzando il messaggio di pace e fratellanza che coinvolge tutta l’Italia in vista dell’evento olimpico. Un gesto simbolico che sottolinea l’importanza dello spirito olimpico in un momento di condivisione collettiva.

