Milano-Cortina 2026 | Ilia Malinin e quel salto mortale vietato per 50 anni che ha regalato l’oro agli USA

Ilia Malinin, con un salto mortale che nessuno si era più azzardato a tentare in gara da oltre 50 anni, ha regalato l’oro agli Stati Uniti. A soli 21 anni, il pattinatore statunitense ha sorpreso tutti alla Milano Ice Skating Arena, portando i suoi in cima al podio nella gara a squadre. La sua performance rimarrà nella storia e ha fatto esplodere il pubblico, che ha visto un’impresa quasi impossibile.

Ha soltanto 21 anni, ma Ilia Malinin è già una leggenda del pattinaggio artistico. Alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, il giovane pattinatore statunitense ha trascinato gli Stati Uniti all’ oro nella gara a squadre con una performance che ha lasciato il pubblico della Milano Ice Skating Arena letteralmente a bocca aperta. Ma non è stato solo il risultato sportivo a fare notizia: Malinin ha riportato in competizione un elemento acrobatico vietato per quasi mezzo secolo. Durante il programma libero decisivo del team event, Malinin ha firmato 200,03 punti, risultando determinante per la vittoria americana e per il sorpasso sul Giappone per un solo punto. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Milano-Cortina 2026: Ilia Malinin e quel salto mortale vietato per 50 anni che ha regalato l’oro agli USA Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Ilia Malinin sconvolge le Olimpiadi con il salto mortale all’indietro che era vietato da 50 anni Ilia Malinin ha fatto il colpo a sorpresa alle Olimpiadi. Ilia Malinin, il salto mortale che stupisce Milano Cortina – Foto Alle Olimpiadi di Milano Cortina, Ilia Malinin si fa notare ancora una volta. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Italia bronzo nel Pattinaggio di figura a squadre a Milano Cortina 2026 · Risultati Olimpiadi oggi; Milano Cortina 2026, Ilia Malinin, il dominatore che riscrive la storia del pattinaggio artistico; Stasera il libero di Ilia Malinin: vedremo il primo salto quintuplo della storia alle Olimpiadi invernali 2026?; Ilia Malinin alle Olimpiadi invernali 2026, il salto proibito che ha fatto la storia. Ilia Malinin: il salto mortale proibito vale l’oro olimpico a MilanoDopo 50 anni torna legale il salto mortale all'indietro e con questo, Ilia Malinin vince l'oro olimpico a Milano Cortina 2026 ... 105.net Con Ilia Malinin il pattinaggio torna pop: alle Olimpiadi riporta il salto mortale all’indietro proibitoLa stella ha fatto guadagnare l’oro a squadre agli Stati Uniti, ma gareggia per battere se stesso e i suoi record che l’hanno reso Quad God ... ilsecoloxix.it Sul podio di Milano-Cortina il norvegese piange davanti alle telecamere e racconta il tradimento: «Ho appena vissuto la settimana peggiore della mia vita» - facebook.com facebook Milano Cortina, Curling. Stefania Constantini: “Il futuro con Mosaner Capiremo a fine stagione” #MilanoCortinaOlympic2026 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.