Milano Cortina 2026 il programma di oggi 10 febbraio | le gare e dove vederle in diretta tv e streaming

Questa mattina a Milano e Cortina si accendono i riflettori sui Giochi Olimpici invernali del 2026. Sono nove le gare in programma, con gli azzurri pronti a sfidarsi in diverse discipline. La giornata si annuncia intensa, tra qualifiche e finali, e gli appassionati possono seguire tutto in diretta tv e streaming. I tifosi italiani sono già in fermento, sperando in medaglie e grandi prestazioni.

Milano e Cortina, 10 febbraio 2026 – Una giornata fitta, con nove titoli olimpici in palio e diversi fronti aperti per gli Azzurri. Martedì 10 febbraio a Milano Cortina 2026 si entra nel vivo con lo sci di fondo (sprint in tecnica classica), la combinata a squadre femminile nello sci alpino, l'avvio dello short track, il biathlon ad Anterselva e la finale per il bronzo nel doppio misto di curling con Constantini e Mosaner. Fondo: sprint in tecnica classica e riflettori su Pellegrino. La mattina si apre a Tesero con le qualificazioni della sprint femminile in tecnica classica alle 9.15, seguite dalla qualificazione maschile alle 9.

