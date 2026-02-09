Milano Cortina 2026 il programma di lunedì 9 febbraio | tutte le gare e dove vederle in diretta tv e streaming

Oggi a Milano e Cortina si concentra l’attenzione sugli eventi sportivi dei Giochi invernali. Le gare di lunedì 9 febbraio portano ancora emozioni e sfide per gli atleti italiani, con alcune competizioni molto attese. In tv e streaming si può seguire tutto in diretta, mentre gli appassionati si preparano a tifare ancora una volta per i propri beniamini. Dopo i successi della domenica, la giornata promette altre emozioni intense.

Milano e Cortina, 9 febbraio 2026 – Dopo l’esplosione di emozioni e podi della domenica, Milano-Cortina 2026 riparte con un’altra giornata ad alta intensità per gli azzurri. Il programma di oggi, lunedì 9 febbraio, mette insieme discipline e scenari molto diversi, ma con un filo comune: la possibilità di restare protagonisti, tra piste, palazzetti e lastre di ghiaccio. Sci alpino, la combinata a squadre maschile cerca il bis. La mattinata si apre con la combinata a squadre uomini: nella discesa libera scendono Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse e Florian Schieder. Nel pomeriggio, alle 14:00, lo slalom speciale assegna la medaglia con Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tommaso Saccardi e Tobias Kastlunger chiamati a completare il lavoro tra i pali stretti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Domenica 8 febbraio, a Milano e Cortina, si svolgono le ultime finali delle Olimpiadi invernali.

Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 entrano nel vivo con la quarta giornata di gare.

