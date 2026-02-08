Milano Cortina 2026 il programma domenica 8 febbraio | tutte le gare e dove vederle in diretta tv e streaming

Domenica 8 febbraio, a Milano e Cortina, si svolgono le ultime finali delle Olimpiadi invernali. Le gare sono intense e molti atleti italiani cercano di portare a casa medaglie. La giornata si prevede ricca di emozioni, con eventi trasmessi in diretta tv e streaming. Gli sportivi sono già davanti agli schermi, pronti a tifare per gli azzurri che vogliono ripetere i successi delle giornate precedenti.

Milano e Cortina, 8 febbraio 2026 – Milano Cortina 2026 prosegue a ritmo serrato nel secondo giorno di finali per le medaglie, dopo l’avvio in chiave azzurra con l’oro di Francesca Lollobrigida e la doppietta maschile nella discesa libera. Domenica 8 febbraio l’attenzione si sposta soprattutto sulle Tofane, dove lo sci alpino femminile assegna il primo titolo olimpico al femminile: è il giorno della discesa libera, la gara più attesa da un’Italia che schiera una delle sue carte più prestigiose, Sofia Goggia, campionessa olimpica a PyeongChang 2018 e argento a Pechino 2022. Cortina e la discesa libera donne: l’Italia punta sulle sue big.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di oggi (7 febbraio) e dove vederle in TV Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 entrano nel vivo con la quarta giornata di gare. Milano Cortina 2026, le gare di oggi: il programma, gli orari e dove vederle Questa mattina all’Arena Santa Giulia di Milano si tiene la prima partita di hockey ai Giochi invernali di Milano Cortina 2026. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. MILANO-CORTINA 2026 – Il nuovo live-dome in Fiera Milano che ospiterà le gare di Speed Skating Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Olimpiadi in diretta Oggi: Live delle gare dei Giochi Invernali; Milano Cortina 2026: le cinque grandi contraddizioni dei Giochi Invernali; Le ultime cose da sapere prima della Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026; Short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Calendario completo e Programma. Milano-Cortina 2026, chi sono gli azzurri in gara oggi domenica 8 febbraio: orari, finali e chance medaglia. Il programma completoDopo la storica giornata d'esordio, dove l'Italia ha conquistato 3 medaglie, con lo strepitoso ora di Lollobrigida, oggi c'è attesa per Sofia Goggi e ... affaritaliani.it Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: attesa per la discesa libera femminileLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: attesa per la discesa libera femminile ... tg24.sky.it il mattino di Padova. . Oggi è il grande giorno della discesa libera femminile dei Giochi Milano Cortina 2026! Sul l’Olympia delle Tofane andrà in scena la gara che vedrà protagoniste le nostre Sofia Goggia e Federica Brignone, oltre a tutto il team Italia. C’è sol facebook Milano-Cortina, #Ghali: 'Pace e unità Ieri non l'ho sentita' x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.