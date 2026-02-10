Milano Cortina 2026 | Il Medagliere Azzurro brilla a Casa Italia

A poche settimane dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina, il medagliere italiano si riempie di medaglie. Le immagini provenienti da Casa Italia mostrano atleti felici, che festeggiano i loro successi e vivono l’emozione di essere protagonisti di una grande evento sportivo. La soddisfazione è palpabile tra chi ha portato a casa una medaglia, mentre il pubblico si prepara a sostenere gli azzurri nel corso delle gare.

Le immagini che arrivano da Casa Italia Cortina raccontano l'emozione di un'Olimpiade vissuta da protagonisti. Il medagliere azzurro continua a muoversi, riflettendo il talento e la determinazione dei nostri atleti sui campi di gara delle Dolomiti e della Valtellina. Dalle prime storiche vittorie sul ghiaccio alla velocità pura sulle piste da sci, l'Italia sta onorando i Giochi di casa con prestazioni indimenticabili. In questo video, vi portiamo all'interno dell'hub azzurro a Cortina d'Ampezzo per scoprire i volti dei campioni, i numeri aggiornati e l'atmosfera unica che si respira tra le vette ampezzane.

