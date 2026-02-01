Il medagliere dell' Italia a Milano Cortina 2026

L’Italia spera in una buona prova ai Giochi di Milano Cortina 2026. Oggi si fanno i primi conti sulle medaglie vinte e su quelle ancora da conquistare. Gli atleti azzurri cercano di portare a casa più podi possibili, mentre alcuni eventi potrebbero riservare sorprese. La lotta per le medaglie entra nel vivo e i tifosi italiani aspettano con ansia gli aggiornamenti quotidiani.

Le medaglie 245 d'oro, altrettante d'argento e di bronzo alle Olimpiadi. 137, ognuna per colore, alle Paralimpiadi. Sono le 1146 medaglie, realizzate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con un rivestimento protettivo ecocompatibile, atossico e riciclabile, che saranno assegnate ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. 80 mm di diametro e 10 di spessore per il premio più ambito dagli sportivi. Per le medaglie dei Giochi 2026 è stato ideato un design essenziale, che mette al centro emozioni e lavoro di squadra, e simboleggia l'unione non solo di due città, Milano e Cortina, ma anche l'anima della vittoria e gli sforzi per conquistarla.

