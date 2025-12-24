Milan Leao vuole tornare titolare e decisivo contro il Verona Ma ha anche questi altri obiettivi

Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999 che ha saltato le ultime due partite del Milan per un risentimento all'adduttore destro, si prepara per giocare titolare domenica a 'San Siro' contro l'Hellas Verona. Le ultime notizie. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Leao vuole tornare titolare e decisivo contro il Verona. Ma ha anche questi altri obiettivi Leggi anche: Leao decisivo quando gioca titolare: i suoi numeri stagionali con il Milan dicono che … Leggi anche: Milan, Baiocchini: “Leao vorrebbe una maglia da titolare contro la Fiorentina, ma…” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Supercoppa Italiana, Leao salta Milan-Napoli? Le condizioni, quando torna; Il Milan sorride, Leao in gruppo: può tornare contro il Verona; Buone notizie per Allegri: Leao in gruppo. Può tornare con il Verona; Milan, Leao vede il rientro: segnali positivi verso l’Hellas. Milan, Leao salta anche il Verona? Arriva l’aggiornamento decisivo sulle sue condizioni - Ci sono aggiornamenti importanti sulle condizioni di Rafael Leao: arriva la decisione per la sfida contro l'Hellas Verona. spaziomilan.it

Milan, è tornato Leao: la decisione in vista della 17^ giornata - L'infortunio di Leao è solo un lontano ricordo: sorride l'attaccante portoghese, sorride Allegri e sorridono tutti i fantallenatori. fantamaster.it

Milan Verona, sensazioni positive per Leao. Più cautela con Gabbia - Segui le ultimissime sui rossoneri Il Milan si prepara a tornare in campo per la ripresa degli allenamenti, e le notizie che filtran ... milannews24.com

. @acmilan, @RafaeLeao7 fa gli straordinari: un #Natale tra famiglia e campo per essere al top - #ACMilan #Milan #SempreMilan #RafaelLeao #RafaLeao #Leao x.com

Leao-Pulisic: Allegri sceglie le sue stelle per l'attacco rossonero! Gabbia out: Il difensore ancora a parte, salta la sfida di domenica. https://www.milannews24.com/milan-verona-serie-a-attacco-leao-pulisic/ #MilanVerona #SempreMilan #Leao #Pulis - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.