Milan su Vlahovic c’è anche il Barcellona | altri due bomber sul taccuino dei rossoneri
Il Milan valuta attentamente il mercato in vista della prossima stagione, con Dusan Vlahovic tra i profili seguiti. L’attaccante serbo, attualmente alla Juventus e in scadenza, rappresenta un’opzione interessante, anche se la concorrenza di club come il Barcellona complica la trattativa. La società rossonera monitora con attenzione le possibilità di rafforzamento, mantenendo un approccio realistico e strategico per il futuro.
Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 in scadenza di contratto con la Juventus, è un concreto obiettivo del Milan per il prossimo calciomercato estivo, ma la concorrenza - specialmente il Barça - fa paura. Ecco perché non è l'unico in. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
