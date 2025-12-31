Il Milan valuta attentamente il mercato in vista della prossima stagione, con Dusan Vlahovic tra i profili seguiti. L’attaccante serbo, attualmente alla Juventus e in scadenza, rappresenta un’opzione interessante, anche se la concorrenza di club come il Barcellona complica la trattativa. La società rossonera monitora con attenzione le possibilità di rafforzamento, mantenendo un approccio realistico e strategico per il futuro.

Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 in scadenza di contratto con la Juventus, è un concreto obiettivo del Milan per il prossimo calciomercato estivo, ma la concorrenza - specialmente il Barça - fa paura.

Milan, su Vlahovic c'è anche il Barcellona: altri due bomber sul taccuino dei rossoneri

