Milan le ultime verso il Pisa | Leao in ripresa Pulisic lavora ancora a parte

Il Milan si prepara ad affrontare il Pisa con alcune buone notizie. Leao è in ripresa e dovrebbe tornare presto in campo, mentre Pulisic continua a lavorare a parte e ancora non si sa se potrà scendere in campo contro i toscani. Rafa Leao sta recuperando senza problemi, e Allegri valuterà domani se schierarlo o meno. Intanto, Saelemaekers potrebbe tornare disponibile per la sfida contro il Como.

Da semplice riserva, gol dopo gol, Nkunku si è meritato la prima linea dell’attacco. Anche venerdì a Pisa, quando il Milan riprenderà il campionato, sarà l’unico centravanti certo della chiamata di Allegri. Per il resto Max valuta: Leao, probabile compagno di reparto, sta bene e si è allenato con il gruppo anche ieri. Nessun dubbio sulla disponibilità di Rafa, qualche domanda è invece lecita a proposito delle sue condizioni fisiche. Anche a Bologna Leao era nell’elenco dei convocati ma non si è alzato dalla panchina: o meglio, si è alzato per un veloce riscaldamento nella ripresa, per poi risedersi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Argomenti discussi: Milan, Allegri punta su Nkunku: gli servono i suoi gol per restare in scia; Milan, le ultime verso il Pisa: due rientri e un dubbio per Allegri; Milan, Leao ieri in gruppo verso il Pisa. In dubbio Saelemaekers e Pulisic, cosa filtra; Saelemaekers verso il forfait per Bologna-Milan. Neanche Pulisic è al top: le ultime da Milanello.

