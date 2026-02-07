Verso Pisa-Milan Pulisic lavora a Milanello | il suo infortunio …

Christian Pulisic si allena duramente a Milanello. L’attaccante del Milan cerca di recuperare dall’infortunio in tempo per la partita di domenica contro il Pisa. I medici lavorano con lui, ma ancora non è certo se sarà in campo. I tifosi sperano di vederlo in rosa, anche se la decisione finale deve arrivare nei prossimi giorni.

Il Milan ha vinto convincendo contro il Bologna: un 3-0 secco in casa della squadra di Vincenzo Italiano che sta anche corto ai rossoneri di Massimiliano Allegri. Il Diavolo tornerà a lavoro nelle prossime ore in vista della partita contro il Pisa. Il Milan deve ancora recuperare alcuni giocatori molto importanti per la squadra. LEGGI ANCHE: Gatti ancora nei pensieri del Milan. E in estate occhio anche a Gila: i dettagli>>> Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport' dopo la vittoria di martedì sera contro il Bologna, per il Milan tre giorni di riposo, ma Milanello resta aperto per i giocatori che stanno recuperando da un infortunio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

I tifosi del Milan restano con il fiato sospeso.

Verso Pisa-Milan: la coppia d'attacco più accreditata è quello composta da Nkunku e LeaoNel corso di questa settimana (e poco meno) di lavoro Massimiliano Allegri cercherà di recuperare Christian Pulisic, alle prese con una borsite piuttosto gestibile che comunque non gli ... milannews.it

Milan, Pulisic al lavoro per recuperare: può esserci col PisaDopo il roboante successo di Bologna il Milan godrà di qualche giorno di sosta a causa del rinvio della partita con il Como ... fantacalcio.it

