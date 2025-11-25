Milan Cassano durissimo con Leao Gimenez verso la cessione? Tre colpi a gennaio Il rigore …

Milan, Antonio Cassano ancora contro Leao. Critiche al gioco dei rossoneri. Gimenez e il mercato. Il verdetto sul rigore nel derby. Ecco le top news del 25 novembre 2025 di Pianeta Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Cassano durissimo con Leao. Gimenez verso la cessione? Tre colpi a gennaio. Il rigore …

Cassano preso in giro? Il vecchio siparietto ai tempi del Milan con il colpo di Ibrahimovic #footballvideos #cassano #CalcioinPillole Vai su Facebook

?Cassano: "In Milan-Roma i giallorossi giocheranno e i rossoneri ripartiranno" #ASRoma #MilanRoma vocegiallorossa.it/altre-notizie/… Vai su X

Cassano provoca ancora su Leao: il siparietto da Napoli fa infuriare tutti - Il portoghese finisce, ancora una volta, sotto l'occhio del ciclone Cassano. Lo riporta spaziomilan.it

Cassano durissimo su Leao: “Ha la stampa a favore, a Greenwood non gli pulisce nemmeno il piede destro” - Leao ancora nel mirino di Cassano: dura critica di FantAntonio nonostante la doppietta del numero 10 del Milan alla Fiorentina. Da fanpage.it

Cassano ancora contro Leao: "Può pulire i piedi a Insigne. Prende 8 milioni e segna 3 goal a stagione" - L'episodio è accaduto al Palapartenope di Napoli, durante la prima tappa di ' Viva el Futbol Tour ', che porta dal vivo il podcast condotto da Lele Adani, Nicola Ventola e appunto Antonio Cassano . Secondo msn.com