Cassano durissimo | Non posso accettare questo scempio Tempo al tempo Il Milan e Allegri …

Antonio Cassano ha commentato la recente partita tra Como e Milan, esprimendo forti critiche nei confronti della gestione di Allegri e del risultato ottenuto. L'ex calciatore ha sottolineato l'importanza di valutare con calma gli sviluppi e ha evidenziato alcune problematiche emerse durante la partita, invitando a riflettere sul percorso del Milan e sulle decisioni tecniche future.

"Sta riducendo il Milan ancora peggio di come ha fatto alla Juventus". Antonio Cassano torna a criticare il Milan di Massimiliano Allegri e lo fa dopo la vittoria dei rossoneri contro il Como. Ecco un estratto da 'Viva el Futbol' (parole riportate dal sito di FanPage): "Il Como fino all'altro giorno era in Serie B e sul mercato ha speso tanto ma non sono campioni". L'ex attaccante rossonero continua: "Io non posso accettare questo scempio, sono convinto che i tifosi del Milan siano felici. Tempo al tempo, secondo me non arriverà tra le prime quattro il Milan e Allegri ha poco futuro in rossonero così come la sua squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Cassano durissimo: “Non posso accettare questo scempio. Tempo al tempo. Il Milan e Allegri …” Leggi anche: Thiago Silva Milan, Cassano svela il retroscena: «Era dispostoa fare da chioccia a Gabbia e chiudere un cerchio, ma Allegri ha fatto questo!» Leggi anche: Milan, Cassano durissimo con Leao. Gimenez verso la cessione? Tre colpi a gennaio. Il rigore … Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Cassano durissimo: “Inzaghi è finito. Vinto la coppa del gelato, fuori dal cazzo da…”. Cassano durissimo su Leao: “Ha la stampa a favore, a Greenwood non gli pulisce nemmeno il piede destro” - Leao ancora nel mirino di Cassano: dura critica di FantAntonio nonostante la doppietta del numero 10 del Milan alla Fiorentina. fanpage.it Antonio Cassano attacca durissimo Massimiliano Allegri: calcio vecchio di trent’anni, incompetenza totale e comunicazione imbarazzante. Per Cassano è follia esaltarlo: il Milan così rischia il tracollo e l’allenatore non può più andare avanti #fblifestyle - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.