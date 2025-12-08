Migranti accordo Ue su Paesi di origine e terzi sicuri | cambiano norme su asilo

Ildifforme.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il Consiglio Ue ha concordato la propria posizione negoziale su due atti legislativi dell’Ue che cambieranno l’applicazione del concetto di Paese sicuro nelle norme Ue in materia di asilo ai migranti. Il nuovo regolamento che rivede il concetto di Paese terzo sicuro amplia le circostanze in cui una domanda di asilo può essere . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

migranti accordo ue su paesi di origine e terzi sicuri cambiano norme su asilo

© Ildifforme.it - Migranti, accordo Ue su Paesi di origine e terzi sicuri: cambiano norme su asilo

Approfondisci con queste news

migranti accordo ue paesiCosa prevede l’accordo Ue sui Paesi terzi sicuri per i migranti: nuove regole su asilo e rimpatri - Ora il regolamento andrà negoziato con il Parlamento europeo per l’approvazione definitiva. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Migranti Accordo Ue Paesi