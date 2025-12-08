Migranti accordo Ue su Paesi di origine e terzi sicuri | cambiano norme su asilo
(Adnkronos) – Il Consiglio Ue ha concordato la propria posizione negoziale su due atti legislativi dell’Ue che cambieranno l’applicazione del concetto di Paese sicuro nelle norme Ue in materia di asilo ai migranti. Il nuovo regolamento che rivede il concetto di Paese terzo sicuro amplia le circostanze in cui una domanda di asilo può essere . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Approfondisci con queste news
Cooperazione internazionale: rinnovata all’Aja la squadra investigativa contro il traffico di migranti A l’Aja rinnovato l’accordo per la squadra investigativa internazionale contro il traffico di migranti. Italia, Paesi europei, Europol e Corte Penale Internazionale - facebook.com Vai su Facebook
Cosa prevede l’accordo Ue sui Paesi terzi sicuri per i migranti: nuove regole su asilo e rimpatri - Ora il regolamento andrà negoziato con il Parlamento europeo per l’approvazione definitiva. Si legge su msn.com