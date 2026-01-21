L'interazione sociale tra bambini nel primo anno di vita favorisce lo scambio di batteri e contribuisce ad arricchire la diversità del microbioma intestinale. Questo processo naturale può influenzare lo sviluppo della salute e del sistema immunitario nei più piccoli, sottolineando l'importanza delle relazioni sociali in questa fase critica della crescita.

(Adnkronos) – L’interazione sociale tra bambini e bambine nel primo anno di vita influenza e arricchisce la diversità di ceppi microbici intestinali. Non solo dalla famiglia dunque: il microbioma dei piccoli viene modellato anche dalle relazioni fin dalla tenera età. La conferma arriva da un lavoro condotto da studiose e studiosi al Dipartimento di Biologia cellulare, computazione e integrata dell’università di Trento e pubblicato su ‘Nature’. Il gruppo di ricerca di Metagenomica computazionale ha indagato la trasmissione del microbioma in contesti e fasce d’età finora mai esplorati. Per farlo si è avvalso della collaborazione dell’Ufficio Servizi per l’infanzia e Istruzione del Comune di Trento e di 3 asili nido del territorio comunale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Lo ‘scambio di batteri’ tra bambini arricchisce il microbioma

