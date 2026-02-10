Michele Riondino in Art al Teatro Garibaldi

Questa sera alle 21 al Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere va in scena

Mercoledì 11 febbraio alle ore 21.00, al Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere, Argot Produzioni e Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito in co-produzione con Teatro Stabile d’Abruzzo e Fondazione Sipario Toscana onlus - La città del Teatro presentano “Art” di Yasmine Reza, traduzione Federica di Lella e Lorenza di Lella, diretto e interpretato da Michele Riondino con Daniele Parisi e Michele Sinisi; disegno luci di Christian Zucaro, scene di Vito Giuseppe Zito, costumi di Silvia Segoloni. Inoltre, sempre mercoledì 11 febbraio ma alle ore 19.00, nell’ambito de “Il Teatro degli Incontri”, Michele Riondino, Daniele Parisi e Michele Sinisi saranno ospiti al Salone degli Specchi del Teatro Garibaldi per un incontro con il pubblico condotto da Mimmo Cice.🔗 Leggi su Casertanews.it

Il Teatro Verdi di San Severo ospita lunedì 19 gennaio alle 21 lo spettacolo ‘Art’, scritto da Yasmina Reza, con Michele Riondino, Michele Sinisi e Daniele Parisi.

