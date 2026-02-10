Michael Bay fa causa a Cadillac F1 per il lancio durante il Super Bowl | chiede un risarcimento milionario

Michael Bay ha portato in tribunale Cadillac F1, accusandola di aver usato senza permesso le sue idee per lo spot di presentazione durante il Super Bowl. Il regista chiede un risarcimento milionario, mentre il team di Cadillac F1 si difende dicendo di aver agito nel rispetto delle regole. La causa apre un nuovo capitolo tra il mondo del cinema e quello delle sponsorizzazioni sportive.

