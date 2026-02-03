Coppia di anziani sventa la truffa del falso carabiniere | nei guai una 45enne

Da corrieretoscano.it 3 feb 2026

Una coppia di anziani ha fermato una truffa ai danni di un falso carabiniere. I due coniugi, grazie alla loro attenzione, hanno impedito che una donna di 45 anni portasse a termine il raggiro. Sul posto sono intervenuti i militari, che hanno evitato che la truffa si concretizzasse.

BAGNO A RIPOLI – Grazie alla prontezza di riflessi di una coppia di coniugi e al tempestivo intervento dei militari, un tentativo di truffa aggravata è stato sventato nel pomeriggio del 31 gennaio a Bagno a Ripoli. I carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà una donna italiana, classe 1980, colta sul fatto mentre tentava di raggirare i due anziani. Il piano dei malviventi era iniziato con una telefonata: un ignoto, spacciandosi per un operatore istituzionale, aveva contattato il marito intimandogli di allontanarsi da casa per recarsi d’urgenza presso la caserma di Borgo Ognissanti.🔗 Leggi su Corrieretoscano.itImmagine generica

