Anziana sventa la truffa del falso carabiniere e fa arrestare uno dei malviventi
SAN CASCIANO VAL DI PESA – Sventata un’altra truffa con il falso carabiniere. I carabinieri della stazione di San Casciano in Val di Pesa sono interventi nell’abitazione di un’anziana (87 anni) del luogo che aveva segnalato un tentativo di truffa del cosiddetto finto carabiniere. La vittima, contattata sull’utenza fissa di casa e insospettita dalle richieste dell’interlocutore, con il telefono cellulare ha chiamato in diretta il Nue112. I militari dell’Arma hanno subito raggiunto la casa della donna mentre era ancora al telefono con il presunto carabiniere. Durante la conversazione l’interlocutore ha cercato di convincere l’anziana vittima che la sua auto, la notte precedente, era stata utilizzata per compiere una rapina e che quindi avrebbe dovuto consegnare gioielli e denaro ad un delegato che si sarebbe presentato a breve da lei. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Scopri altri approfondimenti
Agente aggredito mentre sventa furto ad anziana https://ebx.sh/n1DDkS - facebook.com Vai su Facebook
Cesena. False richieste di consegna di denaro. Intercettata banda specializzata in truffe a persone anziane - “ I vostri monili in oro e contante sono oggetto di indagini relative a rapine e furti commessi in zona ”. Riporta corrierecesenate.it
Coppia di anziani sventa la truffa. Evade per spillare soldi con raggiro. La polizia arresta il giovane recidivo - Una coppia di coniugi ottuagenari ha contribuito a far arrestare un truffatore che, fingendosi appartenente all’Arma dei Carabinieri, tentava di estorcere loro denaro con la classica tecnica del finto ... lanazione.it scrive
Si finge tenente dei carabinieri per raggirare un'anziana: a Reggio sventata una truffa da 30 mila euro - Un nuovo colpo al fenomeno delle truffe agli anziani è stato messo a segno dai carabinieri. Riporta msn.com
Nonnina detective sventa la truffa: 88enne smaschera finto carabiniere - Nei giorni scorsi si sono registrati tentativi di truffe con la tecnica del falso carabiniere, ai danni di nonnini che vivono soli tra i Comuni di ... Lo riporta corriereadriatico.it
Mantova, anziana sventa truffa del finto incidente: fa credere di collaborare poi fa arrestare il falso maresciallo - Con sangue freddo e prontezza di spirito, una donna residente nel Mantovano è riuscita a sventare un tentativo di truffa e a far arrestare il presunto autore. Come scrive milano.corriere.it
Bologna. Sventata l’ennesima truffa ad anziani. Truffatore arrestato dai poliziotti nascosti in casa - A Bologna non riesce l'ennesima truffa agli anziani grazie ai poliziotti nascosti in casa che arrestano i truffatori ... Lo riporta ilmetropolitano.it