I parenti di Gaetano Russo, ucciso a Sarno da Andrea Sirica, hanno tentato di aggredire il killer mentre veniva condotto in caserma. La scena è diventata tesa, con alcuni parenti che hanno cercato di avvicinarsi e contestare l’arresto, creando momenti di confusione. Polizia e carabinieri sono intervenuti per calmare gli animi e portare a termine le procedure di fermo.

È sfuggito a un tentativo di linciaggio Andrea Sirica, l’uomo arrestato con l’accusa di aver ucciso Gaetano Russo a Sarno. In base a quanto ricostruito nelle indagini, Sirica era entrato nel negozio di Russo lì e aveva avuto una discussione con la figlia del titolare. Quest’ultimo, intervenuto in difesa della ragazza, è stato ucciso a coltellate. Perché è stato ucciso Gaetano Russo a Sarno Cosa è successo dopo l'arresto di Andrea Sirica Lo sfogo della nipote di Gaetano Russo Perché è stato ucciso Gaetano Russo a Sarno Dalle indagini coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore è emerso che il 33enne Andrea Sirica sarebbe entrato nel negozio di articoli alimentari e panetteria di Gaetano Russo, 62 anni, e avrebbe avuto una discussione con la figlia del titolare. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Gaetano Russo ucciso a Sarno da Andrea Sirica, parenti tentano di aggredire il killer durante l'arresto

Approfondimenti su Gaetano Russo

Pochi minuti prima di uccidere Gaetano Russo a Sarno, Andrea Sirica era stato cacciato da una chiesa.

Nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, a Sarno, si è sfiorata la tragedia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Gaetano Russo

Argomenti discussi: Gaetano Russo, il panettiere ucciso per difendere la figlia 19enne. Colpito con dieci coltellate; Sarno, panettiere ucciso a coltellate: Gaetano Russo aveva difeso la figlia, arrestato 35enne; Gaetano Russo ucciso da Andrea Sirica a Sarno, il 35enne era appena stato allontanato da una chiesa: Urlava; Gaetano Russo ucciso nel suo negozio per difendere la figlia: il balzo dietro il bancone e le 10 coltellate.

Gaetano Russo, salumiere ucciso a coltellate nel suo negozio. Fermato un 33enne: «Era sotto effetto di droga»È stato trovato senza vita all’interno del suo negozio di alimentari, nel cuore della notte. Un uomo di 60 anni, Gaetano Russo, titolare dell’attività, ... leggo.it

Panettiere ucciso a Sarno, il video dell’arresto del presunto killer: il 35enne picchiato dalla follaIn un video pubblicato sui social si vedono i momenti dell'arresto di Andrea Sirica, ritenuto responsabile dell'omicidio di Gaetano Russo, panettiere ucciso ... fanpage.it

SARNO, GAETANO MUORE PER DIFENDERE LA FIGLIA Gaetano Russo, 57 anni, salumiere, è stato ucciso nel suo negozio mentre cercava di proteggere la figlia di 19 anni da un aggressore. Quella sera era al lavoro quando Andrea Sirica, 35 anni, è facebook

Gaetano Russo, il panettiere ucciso per difendere la figlia 19enne. Colpito con dieci coltellate x.com