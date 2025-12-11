parte la tariffa agevolata al tpl di arezzo per gli studenti universitari

Dal 2025, gli studenti universitari di Siena e Arezzo potranno beneficiare di tariffe agevolate per il trasporto pubblico locale urbano, grazie a un accordo approvato dalla giunta comunale di Arezzo. Questa iniziativa mira a rendere più accessibile e conveniente il trasporto agli studenti iscritti alle università della regione.

Arezzo, 11 dicembre 2025 – Approvato dalla giunta comunale l’accordo che consente agli studenti universitari iscritti all’Università degli Studi di Siena (UNISI) e all’Università per Stranieri di Siena (UNISTRASI) di usufruire di un sistema di tariffazione agevolata per il trasporto pubblico locale urbano. L’intesa, sottoscritta tra Comune di Arezzo, ARDSU Toscana (Azienda Regionale per il Diritto allo Studio), UNISI, UNISTRASI e Autolinee Toscane, ha durata annuale e si inserisce nelle politiche di promozione della mobilità sostenibile portate avanti dall’Amministrazione. L’accordo prevede l’integrazione delle agevolazioni già presenti nel contratto di servizio regionale, estendendole anche agli studenti universitari con età pari o superiore a 26 anni e, per quanto riguarda l’agevolazione ISEE, anche agli studenti non residenti in Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it