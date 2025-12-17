Acqua tariffa agevolata per Bagno

Nella sede municipale di Palazzo Pesarini a San Piero in Bagno si è tenuta una discussione sulla tariffa agevolata per l'acqua destinata a Bagno. L'incontro ha coinvolto amministratori e cittadini, focalizzandosi su soluzioni per rendere più accessibile il servizio idrico e rispondere alle esigenze della comunità locale.

Il tema della tariffa idrica discusso nella sede municipale di Palazzo Pesarini di San Piero in Bagno. Il consigliere comunale di opposizione Olinto Bergamaschi, capogruppo della lista civica Andare Oltre (centrodestra), ha presentato al sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, un'interrogazione sulla richiesta della tariffa idrica agevolata per le zone montane, chiedendone l'iscrizione all'ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale. Dice Bergamaschi, in esordio alla sua richiesta: "Nella mia interrogazione faccio riferimento alla mozione, approvata all'unanimità in Consiglio comunale il 6 marzo 2016, quasi 10 anni fa, con la quale si impegnava l'amministrazione comunale di allora a farsi parte attiva presso l'Atersir (Bologna) e l'Arera (Milano), per ottenere anche a Bagno di Romagna una tariffa idrica differenziata e più favorevole, come prevede al suo articolo 2 la legge regionale n.

Nota per la Stampa Ridotta la tariffa dell’acqua potabile per l’anno 2026. La giunta comunale, nell’ultima seduta, ha approvato la riduzione della tariffa dell’acqua potabile per l’anno 2026. “Ci sarà una ulteriore riduzione”, annuncia il sindaco Enzo Guida. Nell’ - facebook.com facebook

