Trump spiega le macchie scure sulla mano | Prendo aspirina tutti i giorni per il cuore Correre sul tapis roulant? Che noia!

Donald Trump ha condiviso il motivo dietro le macchie scure sulla mano, spiegando di assumere quotidianamente aspirina per il benessere del cuore. Ha inoltre commentato che l’attività fisica sul tapis roulant gli risulta noiosa. La sua abitudine di prendere una dose elevata di aspirina mira a influenzare la fluidità del sangue, un tema di interesse per chi segue i consigli sulla salute e le pratiche mediche.

Donald Trump assume una nutrita dose di aspirina ogni giorno, più di quanto i medici gli consiglino, per cercare di «direzionare» il livello di fluidità del suo sangue. Lo ha detto lo stesso presidente Usa al Wall Street Journal in un’intervista pubblicata nel primo giorno del 2026, la più approfondita mai concessa a un giornale sul suo stato di salute. «Dicono che l’aspirina faccia bene per diluire il sangue, e io non voglio sangue denso, ma un bel sangue fino in circolo nel cuore», ha detto Trump al Wsj, prima di ammettere di essere «un po’ superstizioso». Il medico del presidente Usa, Sean Barbabella, ha specificato che Trump assume 325 milligrammi di aspirina al giorno. 🔗 Leggi su Open.online

