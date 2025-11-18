Meteo Toscana | correnti artiche in intensificazione nei prossimi giorni
L’allontanamento di una perturbazione verso sud ha favorito un miglioramento delle condizioni meteo in Toscana e nella giornata di mercoledì il tempo si presenterà inizialmente soleggiato. Entro sera tuttavia, precisa 3bmeteo, un nuovo fronte pilotato da una vasta depressione sull’Europa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
